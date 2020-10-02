Уфа, , 11:06 — REGNUM Грузовик врезался в бетонную конструкцию моста в Уфе. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло поздно вечером 1 октября. Большегрузный Mercedes-Benz Actro5 с полуприцепом Schmitz Cargobull, за рулем которого находился житель Омской области 1980 года рождения, ехал по проспекту Салавата Юлаева. В какой-то момент он наехал на бетонную конструкцию моста.

Сообщается, что в этой аварии пострадал водитель грузовика. Он получил травму головы. После оказания ему медицинской помощи мужчина был отпущен. По словам водителя, он заснул во время движения.

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