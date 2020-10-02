Ярославль, , 10:58 — REGNUM На утро 2 октября в Ярославской области 488 человек болеют коронавирусом, это на 116 инфицированных больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Динамика заболеваемости ИЦК

За сутки в Ярославской области заразились еще 56 человек. Общее количество случаев коронавирусной инфекции за все время пандемии достигло цифры в 8700 человек. Новых летальных исходов за сутки не выявлено, в регионе 46 человек умерли от COVID-19.

За минувший день в Ярославской области выписано 82 человека, с начала периода от коронавируса поправились 8166 ярославцев.

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