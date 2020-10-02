Киев, , 10:54 — REGNUM Специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев военного транспортного самолёта Ан-26, упавшего возле Чугуева Харьковской области. Об этом заявил главный инспектор минобороны Украины Игорь Воронченко 2 октября в комментарии «РБК-Украина».

"Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета», — рассказал он.

По словам чиновника, остальная информация об аварии является секретной. Это необходимо для того, чтобы избежать «предвзятых действий и наговоров».

Напомним, 25 сентября 2020 года военно-транспортный самолёт с 27 людьми на борту разбился при заходе на посадку. Погибли 26 человек, одному удалось выжить. Большинство погибших — курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты завершили расшифровку чёрных ящиков самолёта, однако официальные выводы по результатам расшифровки не опубликованы.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты расшифровали чёрные ящики Ан-26, рухнувшего на Украине