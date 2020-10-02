Барнаул, , 10:47 — REGNUM Здравоохранение Алтайского края понесло очередную тяжелую утрату: накануне, 1 октября, ушел из жизни заведующий травматологическим отделением краевой больницы скорой помощи Игорь Деев, у которого ранее был подтверждён SARS-CoV-2. На момент смерти ему было 66 лет, сообщает краевой минздрав.

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Вместе с тем агентство «Толк» со ссылкой на минздрав сообщает, что в больнице скорой медпомощи снова произошла вспышка коронавирусной инфекции, но сколько человек и кто заболел COVID-19, на этот раз не уточняется. По неофициальным данным известно, что зараженными оказались и пациенты, и медики, в том числе и новый главврач Андрей Макин. (Он был назначен в августе 2020 г. после скоропостижного ухода по собственному желанию Владислава Бомбизо).

По словам коллег, Игорь Деев был одним из корифеев краевой службы травматологии. Он всю жизнь отдал работе в больнице скорой помощи, где много лет возглавлял травматологическое отделение. За свою работу получил звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Почетный донор России», был отмечен нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Медики свидетельствуют, что под его руководством в свое время внедрялись операции по эндопротезированию крупных суставов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: вот уже вторые сутки в регионе регистрируют по девять новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв составляет уже 502 человека.

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В мае 2020 г. вспышка коронавирусной инфекции в Алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи вынудила региональный минздрав организовать там госпиталь для лечения больных COVID-19.

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