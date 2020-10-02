Анкара, , 10:49 — REGNUM В одной из гостиниц Турции из-за неисправного автоматического окна погиб российский турист. Об этом 2 октября сообщает портал НТР-24.

Уточняется, что дочь погибшего жителя Нижнекамского района Татарии рассказала, что их семья проживала в номере под мансардой, в котором было установлено специальное автоматическое окно и последнее в какой-то момент опустилось, зажав мужчину в тот момент, когда он был в номере один.

«Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся», — заявила она.

При этом, как утверждает дочь погибшего, руководство гостиницы не стали оказывать семье никакой помощи и даже на встречу с семьей погибшего только прислали менеджера. В то же время близкие задохнувшегося намерены доказать, что за его смерть ответственно именно руководство гостиницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате того, что микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, одна гражданка РФ получила легкие травмы.