Тюмень, , 10:43 — REGNUM В Тюмени по факту гибели детей при пожаре возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, рано утром 30 сентября 2020 года в жилом доме, расположенном по улице Земляничной в СНТ «Малинка», из-за неисправности электропроводки произошёл пожар. На месте погибла четырёхлетняя девочка. Ещё трое детей были госпитализированы. Мальчики 11 и 7 лет скончалась в медучреждении.

Установлено, что на момент пожара родителей четверых детей дома не было. По факту пожара и гибели детей возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). На данный момент следователи проверяют условия жизни погибших детей.