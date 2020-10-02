Ростов-на-Дону, , 10:40 — REGNUM В Ростовской области задержан начальник безопасности колонии строгого режима №14 (Новочеркасск). По некоторым данным, сотрудник пытался пронести мобильные телефоны для заключённых. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Начальник безопасности ИК-14 задержан по подозрению в попытке пронести на территорию колонии шесть пакетов с мобильными телефонами, которые предназначались заключённым», — цитирует ТАСС собственный источник.

Официального комментария по данному факту в настоящее время нет.

ИА REGNUM отмечает, что 1 октября в колонии были отменены «введённые с 7 сентября режимно-ограничительные мероприятия (карантин)».