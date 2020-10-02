Анталья, Турция, , 10:36 — REGNUM В результате того, что микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, одна гражданка РФ получила легкие травмы. Об этом 2 октября сообщил представитель консульства России в Анталье.

По словам представителя, слова которого приводит РИА Новости, в попавшем в ДТП автобусе находилось 12 граждан РФ.

«В результате ДТП одна россиянка получила незначительные травмы, и после профилактического медицинского осмотра была выписана», — уточнил он.

Отметим, ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что микроавтобус с туристами из России столкнулся на встречной полосе движения с легковым автомобилем по дороге в аэропорт.