Хартум, , 10:30 — REGNUM Самые масштабные наводнения в истории Судана затронули почти треть обрабатываемых земель и около 600 000 домашних хозяйств. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В ходе наводнений было уничтожено более миллиона тонн зерна, в частности сорго, которое является основной культурой страны, и многие семьи вынуждены сократить свой рацион до одного небольшого приема пищи в день.

В результате наводнений погибли более 100 человек.

Эксперты ожидают сокращения доходов населения Судана, поскольку коммерческие культуры, включая бананы и манго, также сильно пострадали при наводнениях.

По данным ФАО, стране все еще угрожают полчища саранчи, опустошившие большинство стран региона Африканского Рога.