Северодонецк, 2 октября 2020, 10:24 — REGNUM На подконтрольной Украине территории ЛНР площадь пожаров увеличилась до 13 тыс. гектаров. Об этом сообщила 2 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В ведомстве отметили, что тушить огонь мешают долгая засушливая погода и сильный ветер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с несколькими руководителями различных ведомств вылетел в Донбасс.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Украины отправился в Донбасс