Северодонецк, , 10:24 — REGNUM На подконтрольной Украине территории ЛНР площадь пожаров увеличилась до 13 тыс. гектаров. Об этом сообщила 2 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 13 тысяч гектаров. Всего к тушению привлечены 2557 человек и 264 единицы техники», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что тушить огонь мешают долгая засушливая погода и сильный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с несколькими руководителями различных ведомств вылетел в Донбасс.

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