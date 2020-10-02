Батуми, Грузия, , 10:21 — REGNUM Оползень, сошедший из-за ливней в ночь на 2 октября в Хелвачаурском муниципалитете в Аджарии, накрыл дом, в котором, по предварительной информации, находились люди. Об этом сообщает пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Сообщается, что на месте всю ночь работали спасатели. Поиски пропавших продолжаются, в район направляют дополнительные силы. Очевидцы сообщили, что в доме находились пять человек.

«Поздно ночью из Самегрело, Имерети и Тбилиси в Аджарию прибыли дополнительные группы. Всего прибыло 60 пожарных-спасателей со специальной техникой и снаряжением. На данный момент на месте мобилизовано 120 спасателей и дополнительно из Тбилиси прибудет группа из 50 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, обильные осадки выпали на территории всей Аджарии. В Центр управления безопасности поступило 440 обращений. В населенных пунктах затапливало улицы, первые этажи домов и подвалы. В реку Сехети потоками воды унесло автомобиль. При извлечении из воды людей в нем не обнаружили.