Усть-Кут, Иркутская область, , 10:19 — REGNUM Слухи о том, что в аэропорту Иркутска сегодня, 2 октября, был задержан глава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) Александр Душин, подтвердились, равно как и то, что по месту его работы прошли обыски. Как сообщает сайт регионального СУ СКР, чиновник подозревается в том, что ещё в 2019-м году участвовал в махинациях смуниципальным контрактом на выполнение работ по благоустройству.

Из оперативных материалов следует: несмотря на то, что подрядчик выполнил работы не в полном объеме, ему на основании подложных документов из федерального, областного и местного бюджетов были оплачены работы на общую сумму более 40 млн рублей. Из них 16 млн рублей — за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы.

«Установлено, что на счета юридических лиц, аффилированных Душину, подрядчиком перечислены денежные средства в сумме более 16 млн рублей», — пояснили следователи.

По их словам, именно возбуждение уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия») послужило поводом для проведения обысков по месту жительства иных лиц, причастность которых к совершению преступления проверяется.

В настоящее время решается вопрос об избрании Душину меры пресечения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2020 г. жители Приангарья стали чаще жаловаться омбудсмену на суды и чиновников.

В конце сентября 2020 г. стало известно, что превышение служебных полномочий, сокрытие в декларации счёта на крупную сумму, а также — доходов и места работы жены, привело к досрочной отставке теперь уже бывшего главы Киренского муниципального образования. В настоящее время чиновник отстранен от должности (в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством), в отношении него возбуждено уголовное дело.

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