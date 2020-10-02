Буэнос-Айрес, , 10:05 — REGNUM Борьба с пожарами на территории аргентинского региона Кордова должна стать общей борьбой. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал министр окружающей среды и устойчивого развития Хуан Кабанди.

«Борьба Кордовы с огнем должна быть нашей борьбой. Борьбой каждого аргентинца. Всегда едины», — написал Кабанди.

Уже 2 октября министр отправится в охваченный пожарами регион вместе с представителями Национальной службы управления пожарами.

За последние дни от пожаров пострадали 80−95 га леса провинции. На сегодняшний день огонь продолжает пылать в двух точках горных хребтов Кордовы. Местные жители в панике: в регионе не идут дожди — установилась сухая и ветреная погода. Спасатели продолжают работы по тушению пожаров.

Специалисты отмечают, что это четвёртый по своему охвату пожар с 2005 года, и от него уже пострадал ряд объектов — например, парк Peko's в Санта-Крус-дель-Лаго.