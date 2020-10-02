Ярославль, , 10:05 — REGNUM В Ярославле завершено расследование уголовного дела 50-летнего водителя автобуса, в результате действий которого пострадала 75-летняя пассажирка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

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Само происшествие случилось 31 июля 2019 года. Рейсовый автобус «ПАЗ» осуществлял посадку и высадку пассажиров на остановке «улица Дядьковская» в Ярославле.

«В нарушение требований Правил дорожного движения водитель начал движение автобуса, не закончив посадку пассажиров и не закрыв задние и передние пассажирские двери автобуса, чем создал опасность для движения, вследствие чего произошло падение из автобуса пассажирки 1945 года рождения. В результате происшествия женщине были причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Водитель «ПАЗа» вину признал частично, но показания свидетелей, экспертизы и протоколы позволили следователям доказать его вину в полном объеме. Уголовное дело водителя рассмотрит Фрунзенский районный суд, подсудимому грозит до двух лет лишения свободы.

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