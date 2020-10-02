Йошкар-Ола, , 10:03 — REGNUM В Марий Эл проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел мужчины и женщины после пожара в одной из многоэтажек в Йошкар-Оле. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже. Установлено, что в квартире проживала женщина 1938 года рождения с сыном 1968 года рождения, который злоупотреблял спиртными напитками.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Ростовской области при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли два человека. Огонь вспыхнул в пятиэтажном жилом доме и прошёлся по площади 50 кв. метров. Чуть более часа потребовалась спасателям, чтобы ликвидировать пожар. В результате происшествия погибли мужчина и женщина.

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