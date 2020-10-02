Магас, , 10:02 — REGNUM В Ингушетии произошел несчастный случай при укладке канализационных труб. Во время земляных работ обвалился грунт. В этот момент внизу находился рабочий частной компании из Ставропольского края.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, инцидент произошел днем 1 октября на улице Чахкиева в городе Магасе. На место происшествия были вызваны специалисты спасательного ведомства. Спасатели с помощью пожарных извлекли пострадавшего из-под завалов.

Он оказался жив, скорая помощь доставила его в республиканскую клиническую больницу в городе Назрани. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии.

Помощь в спасении пострадавшему оказывали 11 человек личного состава МЧС.

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