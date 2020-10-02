Соледар, ДНР, 2 октября 2020, 10:05 — REGNUM За минувшие стуки в ДНР зафиксированы три обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом 2 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении боевики ВСУ выпустили три гранаты из подствольного гранатомёта, а на юге ДНР — три гранаты из подствольного гранатомёта и три гранаты из РПГ.
В пресс-службе отметили, что жертв и разрушений за указанный период не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков ВСУ.
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