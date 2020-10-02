Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге выявили и закрыли группу в одной из популярных социальных сетей, через которую взрослые люди подавали объявления о продаже своих детей. Незаконную деятельность вскрыли в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной. Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-службе омбудсмена.

Отдам ребенка (скриншот) Пресс-служба аппарате уполномоченного по правам ребенка СПб.

Группа по продаже детей была открытой, в ней состояло около тысячи человек. В большинстве случаев пользователи искали через нее суррогатную мать, но также попадались объявления-просьбы об усыновлении ребенка, который еще не родился или родился, но будущая мать понимала, что не сможет обеспечить его.

«В группе обсуждались предложения и вопросы о покупке, продаже и приобретении новорожденных, — пояснил пресс-секретарь аппарата омбудсмена Александр Попейко. — По поручению уполномоченного были подготовлены материалы и направлены в ГУ МВД, прокуратуру и Следственный комитет, а также в администрацию социальной сети «ВКонтакте» с просьбой незамедлительного удаления данной группы».

Напомним, в сентябре в Санкт-Петербурге вновь пытались продать ребенка через известный сайт бесплатных объявлений, на этот раз под видом животного. Это уже второй аналогичный случай за последние месяцы.

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