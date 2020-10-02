Ижевск, , 09:55 — REGNUM За минувшие сутки в полицию Ижевска обратились 10 человек в возрасте от 23 до 79 лет, которые заявили о хищении денежных средств с банковских карт, произведенных дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Причем 79-летней женщине позвонили, представившись сотрудником правоохранительных органов. затем разговор был переведен на лже-коллегу несуществующего центра, который предупредил о возможном переводе денег на счет другого лица. Для того, чтобы не потерять накопления, нужно было обналичить средства и перевести на «безопасный» счет, что жертва и проделала. В офисах трех различных банков женщина перевела на счет мошенников 1,15 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в течение января-июня 2020 года в Ижевске было возбуждено 365 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных с использованием сети интернет. Более 200 случаев мошенничества совершены при продаже или покупке товаров на специальных сайтах, 93 уголовных дела возбуждено по фактам продажи товаров или услуг в социальных сетях.