Уфа, , 09:56 — REGNUM Две женщины пострадали во время дорожной аварии на федеральной трассе в Башкирии. Об этом 2 октября сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло днем 1 октября в Туймазинском районе на автодороге М-5 «Урал». Автомобиль «Renault Duster», за рулем которого находился 60-летний житель Татарии, на 1291 км этой автодороге столкнулся с попутным автомобилем «Мazda CX-5», которым управлял 62-летний житель Белебеевского района.

Отмечается, что в этом ДТП пострадали 61-летняя и 48-летнияя женщины, которые ехали в автомобиле «Мazda». Их доставили в больницу.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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