Новосибирск, , 09:33 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 2 октября, в районе дома №3 на улице Серафимовича произошла коммунальная авария. Очевидцы сообщили, что окрестности затопило холодной водой. По данным редакции «Вести Новосибирск», на месте работают подрядчики от «Горводоканала».

В организации уточнили, что рабочие занимаются переврезкой 70-сантиметровой трубы.

При этом издание «Новая Сибирь» отметило, что рабочие неосторожно использовали экскаватор, который повредил ковшом проходящую рядом магистраль. Ремонтная бригада пообещала избавиться подтопления в ближайшее время.