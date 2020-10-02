Самара, , 09:29 — REGNUM Бывшие воспитатели, обвиняемые в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, предстанут перед судом в Самаре. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, 1 июля текущего года обвиняемые находились в детской беседке, которая расположена на территории Дом ребенка «Солнышко». Следователи считают, что они не надлежаще исполняли свои обязанности по воспитанию трех 2-летних детей, жестоко обращаясь с ними.

Обвиняемые были уволены из этого учреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Расследование по данному делу завершено. Материалы дела переданы в федеральный суд Октябрьского района Самары, где будут рассмотрены по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье нашли беспризорного ребёнка