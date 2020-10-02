Ханты-Мансийск, , 09:18 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 153 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 147 случаев.

Основные очаги заражения на 2 октября: Ханты-Мансийск — 40 положительных тестов; Сургут — 29; Радужный — 13; Урай — 12; Октябрьский район — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 2 октября зарегистрировано 22 813 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 253 человека, 189 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 2 октября составляет 1,0. Наличие свободного коечного фонда в регионе с учётом запланированных к развертыванию — 47,67%.