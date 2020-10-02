Назрань, Ингушетия, , 09:10 — REGNUM В Ингушетии произошло ЧП с участием несовершеннолетних в городе Назрани. Двое детей нашли отцовскую пневматическую винтовку, и один из них ранил из нее другого, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 30 сентября. Стрелявшему всего семь лет. Пострадавшему жителю селения Экажево — девять. Он получил проникающее ранение грудной клетки.

После инцидента была проведена проверка. Владельцем оружия оказался отец одного из мальчиков. Он добровольно сдал правоохранителям пневматическую винтовку модели ИЖ-38с, калибра 4,5 мм.

В отношении родителей стрелявшего составлен административный материал о неисполнении ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.