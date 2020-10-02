Степанакерт, , 09:06 — REGNUM Возраст самого младшего из числа пострадавших от обстрелов азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе составляет два года, это мальчик, мать которого также ранена, а девятилетняя сестра — погибла. Об этом 2 октября сообщил на брифинге в информационном штабе «Арцах» омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.

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"Самый младший из раненых — двухлетний мальчик, чья девятилетняя сестра погибла, а мать получила ранение в результате азербайджанской агрессии», — заявил он.

При этом Бегларян не стал сообщать дату, когда азербайджанской стороной был произведен данный обстрел.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что самолет и беспилотник ВС Азербайджана сбили армянские ПВО в ходе продолжающихся военных действий в Нагорном Карабахе.