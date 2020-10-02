Ханты-Мансийск, , 09:01 — REGNUM Жители Югры Илья Т. и Елена С. признаны виновными в кураторстве «группы смерти» в социальных сетях, а также покушении на убийство несовершеннолетней.

Следствием и судом установлено, что в период с октября по декабрь 2016 года Илья Т. и Елена С. через одну из социальных сетей общались со школьницей, поэтапно подавляя её и принуждая к причинению себе повреждений. В последнем задании они потребовали от девочки покончить с собой.

Благодаря своевременному вмешательству родителей трагедию удалось предотвратить. Ребёнку была оказана психологическая помощь.

Жители Югры признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Суд назначил Илье Т. наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а Елене С. — шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.