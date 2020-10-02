Челябинск, , 08:49 — REGNUM В Челябинске утром 2 октября снова оказались задержаны авиарейсы. Об этом говорится на онлайн-табло местного аэропорта.

Всего оказались задержаны более десяти рейсов. Пассажиры не могут улететь в Москву, Симферополь и Петербург, а прилететь из Симферополя, Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Сочи.

Рейсы задержаны по причине неблагоприятных погодных условий. Как сообщало РЕ, ранее самолёты не улетел вовремя 30 сентября и 1 октября. Тогда причиной этого называли сильный туман.

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