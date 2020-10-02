Барнаул, , 08:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Судя по данным оперативного штаба на 2 октября, вот уже вторые сутки в регионе регистрируют по девять новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2, а общее число жертв составляет уже 502 человека.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Также среди носителей SARS-CoV-2 отмечен взрывной рост числа больных внебольничной пневмонией (4525 пациентов, +36 пациентов за последние сутки) и ОРВИ (3965 пациентов, +48 пациентов за последние сутки). Тяжелобольных — 251 человек (+5 за последние сутки). На ИВЛ находятся 89 человек (за +3 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 81 ребёнка до 17 лет включительно (+7 за последние сутки). Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 14 022 человек (+101 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 12 330 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обращает на себя внимание значительно увеличившееся количество тестов на коронавирус: третий день подряд их делают более 5000 ежедневно.

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