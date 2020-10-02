Красноярск, , 08:38 — REGNUM В Красноярске 1 октября после оглашения приговора из зала суда сбежал подросток, обвиняемый в приобретении и хранении наркотиков. Об этом журналистам сообщили в Красноярском краевом суде.

Инцидент произошёл на процессе в Октябрьском районном суде Красноярска. Несовершеннолетний обвинялся в преступлении по части 1 статьи 228 УК РФ («О незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере»). Отмечается, что за наркотики его привлекали к ответственности уже не первый раз.

Во время заседания, на котором также присутствовала его мать, подросток был спокоен до момента оглашения приговора — девять месяцев в Центре для несовершеннолетних нарушителей. После чего он смог сбежать через окно помещения, соседнего с залом заседаний.

«Судебным приставам агрессивно препятствовала мать несовершеннолетнего», — приводит региональный портал ДЕЛА.ru слова собеседника из краевого суда.

По данным портала, вечером этого же дня подросток был задержан полицией и помещён в Центр для несовершеннолетних правонарушителей.