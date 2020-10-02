Ереван, , 08:35 — REGNUM Самолет и беспилотник ВС Азербайджана сбили армянские ПВО в ходе продолжающихся военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом 2 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Примерно в 07:55 (06:55 мск) системы ПВО армянских сил на северо-восточном направлении Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика — ред.) сбили самолет и беспилотник противника», — говорится в сообщении пресс-секретаря.

Также она уточнила, что в настоящее время военные действия продолжаются по всей линии фронта и отметила, что попытки ВС Азербайджана прорвать фронт на его разных направлениях оказались безуспешными.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября депутат Верховной рады Людмила Марченко заявила, что Украина при необходимости поддержит военные устремления Азербайджана в Нагорном Карабахе, особенно если «вопрос встанет остро».