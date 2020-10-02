Чита, , 08:32 — REGNUM В Забайкальском крае сегодня, 2 октября, неожиданно выпал снег. О каких-либо чрезвычайных происшествиях спасатели не сообщают, передает корреспондент ИА REGNUM. В социальных сетях и местных СМИ опубликованы десятки фотографий этого природного явления.

Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадки продолжатся, в большинстве районов они пройдут в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 6−11 м/с, днем порывы 16−21 м/с.Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, местами 3−8° мороза, днем 3−8° тепла, по северу от 3° тепла до 2° мороза.

Напомним, накануне, 1 октября, снег выпал в соседнем Красноярском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске выпал снег