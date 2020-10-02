Иркутск, 2 октября 2020, 08:12 — REGNUM Сводный отряд Министерства обороны России завершил работы по сносу аварийных построек в иркутском городе Тулун, которые пришли в негодность после наводнения в 2019 году. Об этом 2 октября сообщили в Центральном военном округе (ЦВО) Минобороны.
«На территории города было демонтировано более 450 аварийных построек, пришедших в негодность в результате наводнения в 2019 году», — сообщили в ведомстве.
Для демонтажа строений была использована инженерная машина разграждения ИМР-2М, уточнили в ЦВО.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Иркутской области произошло мощнейшее наводнение. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали Тулун, Нижнеудинск и близлежащие территории.
Президент России Владимир Путин трижды приезжал в Приангарье и лично решал проблемы региона.
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