Чита, , 07:54 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным регионального оперативного штаба, на 2 октября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 6514 человек, причём 87 из них добавились только за последние сутки. Вместе с тем 5071 (44 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

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Напомним, наибольшее число случаев заболевания коронавирусом в Забайкалье за сутки было зафиксировано 15 июня. Тогда диагноз был подтвержден у 93 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общее число жертв коронавируса не меняется третьи сутки подряд, оно по-прежнему составляет 69 человек.

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