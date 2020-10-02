Иркутск, , 07:04 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. За последние сутки, 1 сентября, количество жертв COVID-19 увеличилось ещё на три человека. Общее число летальных исходов среди носителей коронавируса в регионе достигло 325.

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Как сообщает сегодня, 2 октября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 19 393 человека, причём 117 добавились только за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров лечится 1152 человека (+27 за сутки). За весь период выздоровели 17 301 (+81).

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 октября, стало известно о трёх новых летальных исходах пациентов с COVID-19. Статистика свидетельствует о росте числа госпитализированных.

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