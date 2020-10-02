Новосибирск, , 06:09 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 2 октября, у школы № 100 были сбиты два школьника. Наезд произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в новосибирской ГИБДД.

«Улица Северная, 1, в 07:30 (время местное) произошёл наезд на двух школьников, — сообщают «НГС Новости» со ссылкой на инспектора группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислава Савченкова. — Водитель 1957 года рождения на автомобиле Honda CR-V двигался по улице Северной в сторону улицы Падунской. У дома № 1 по улице Северной совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на двух мальчиков 2006 и 2013 годов рождения».

Уточняется, что дети живы, но доставлены в больницу.