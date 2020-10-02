Москва, , 05:17 — REGNUM Лишённый статуса адвоката Эльман Пашаев 2 октября заявил, что сможет защищать блогера Алексея Навального в суде против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Для того, чтобы представлять интересы Навального или других лиц, мне не требуется адвокатский статус. Это представляется по доверенности», — сказал он в эфире «Национальной службы новостей».

Поводом для рассуждений адвоката без статуса послужило заявление Навального о подготовке к суду с Песковым из-за его слов о том, что с блогером работают специалисты Центрального разведывательного управления США.

Напомним, 1 октября пресс-секретарь президента России сообщил, что с «пациентом» работают западные спецслужбы.

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