Прибайкальский район, Бурятия, , 05:15 — REGNUM В Бурятии объявили в розыск двух воспитанниц Прибайкальского реабилитационного центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, две девочки 15 и 17 лет самовольно покинули учреждение поздно вечером 27 сентября и до сих пор не вернулись.

«Последний раз несовершеннолетних видели 30 сентября в Бичурском районе, в с. Малый Куналей», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, обе пропавшие европейской внешности. Рост старшей девочки 171 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, была одета в чёрную толстовку, чёрные брюки и тапочки.

Вторая также худощавого телосложения, ростом 160 см, волосы светлые длинные. На ней были толстовка тёмного цвета, синие джинсы и тапочки.

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