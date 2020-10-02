Хабаровск, , 03:44 — REGNUM Военнослужащий, организовавший хищение двух дорогостоящих тепловизионных прицелов к стрелковому оружию, отправится на пять лет в колонию строгого режима, его сообщник получил условный срок. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба УФСБ России по Восточному военному округу.

«Хабаровским гарнизонным военным судом военнослужащие признаны виновными в совершении инкриминируемого им преступления и приговорены: исполнитель к пяти годам лишения свободы (условно) с испытательным сроком три года, организатор к пяти с половиной годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Военнослужащие были осуждены по части 3 статьи 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

Отмечается, что обвиняемые попытались обжаловать приговор гарнизонного суда, но апелляционная инстанция — 1-й Восточный окружной военный суд — оставил решение без изменения.

Похищение двух тепловизионных прицелов для стрелкового оружия на сумму около двух миллионов рублей сотрудники военной контрразведки округа выявили в феврале 2019 года. ЧП произошло в одной из воинских частей, дислоцированной в пригороде Хабаровска.