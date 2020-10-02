Зеленодольск, Татария, , 01:03 — REGNUM Трое подростков, подозреваемых в убийстве таксиста в городе Зеленодольске, 1 октября были арестованы городским судом почти на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарии.

«Ходатайство следствия судом удовлетворено. В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 28 ноября 2020 года, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РТ», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицией были задержаны трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет, подозреваемых в убийстве таксиста. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Задержанные вину признали частично. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесопосадке города Зеленодольска в багажнике автомобиля марки Vortex Тingo полицейские обнаружили тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде гематом на голове и множественных ссадин.

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