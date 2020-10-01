Каменский район, Ростовская область, , 23:55 — REGNUM Сильный ветер, бушующий вторые сутки в Ростовской области, осложняет ситуацию с пожарами. В течение дня 1 октября на Дону зарегистрировано свыше 200 возгораний, сообщил глава региона Василий Голубев, прибывший в Каменский район.

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«Ситуация с пожарами остаётся пока сложной. В течение суток порывы ветра достигали 30 метров в секунду, ветер менял своё направление. Всего на территории области зарегистрировано более 200 ландшафтных и природных пожаров, некоторые, к сожалению, зашли в населённые пункты. И в целом на территории области было задействовано в тушении пожаров более 2200 человек», — сказал губернатор.

В настоящее время в активной фазе находится 30 пожаров. К ликвидации привлечены спасатели из Ставропольского и Краснодарского краёв. В каждом муниципальном образовании, где находятся очаги возгорания, развёрнуты оперативные штабы.