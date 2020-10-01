Каменский район, Ростовская область, , 23:47 — REGNUM В Ростовской области сохраняется сложная ситуация с природными пожарами, в том числе полыхающими на Дону более суток. Применить авиацию к борьбе с огненной стихией мешает сильный ветер, уточнил глава региона Василий Голубев, прибывший в Каменский район 1 октября.

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"С авиацией было бы проще, особенно в тех местах, где есть возгорания лесных массивов, но погодные условия — в частности, сильный ветер — не позволяют применять авиацию в полном объеме. Сегодня один самолёт Ил-76 работал в районе Цимлянска, у него было несколько заходов на тушение пожара. Но вертолёты, к сожалению, при таком ветре на более низкой высоте сейчас работать не могут», — сказал донской губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области сотни человек и десятки единиц техники ведут борьбу с огнём. Только 30 сентября на Дону произошло более 230 пожаров. Это травяные, лесные пожары. Длительное время они представляли угрозу населённым пунктам. В ряде территорий пострадали жилые дома.