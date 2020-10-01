Каменский район, Ростовская область, , 23:38 — REGNUM В Ростовской области для жителей хутора Муравлёв Каменского района, покинувших свои дома из-за угрозы распространения огня, организован пункт временного размещения на 100 человек в станице Калитвинской. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 1 октября.

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Огонь, перекинувшийся с сухостоя, повредил несколько хозяйственных построек и четыре жилых дома. Прибывший на место происшествия глава региона Василий Голубев поручил подчинённым в кратчайшие сроки подготовить документы на полагающиеся выплаты гражданам, утратившим имущество.

Всего на хуторе Муравлёв расположено 50 домов, где проживают 94 человека. Пока никто из эвакуированных жителей не обратился в пункт временного размещения. При этом когда люди вернутся в свои дома, неизвестно. Сильный ветер осложняет работу пожарных, тлеющие очаги представляют постоянную угрозу распространения огня.