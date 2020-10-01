Лиски, Воронежская область, , 23:04 — REGNUM Пожарным удалось локализовать один из трёх крупных природных пожаров в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Главное управление МЧС России по Воронежской области

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По данным на вечер 1 октября в Лискинском районе возгорание сухой травы и лесной подстилки локализовано на площади 166 га.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в Лискинском районе произошло во второй половине дня 30 сентября, из-за пожара пришлось эвакуировать сотрудников санатория «Жемчужина Дона». Также в регионе продолжает действовать пожар в Павловском районе на площади 100 га, а также в Новохопёрском районе, на территории заповедника — там огнём охвачена площадь в 90 га. В Воронежской области действует режим ЧС.

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