Ростов-на-Дону, , 22:21 — REGNUM В Ростовской области восстановили движение по региональной трассе Ростов — хутор Рогожкино. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 1 октября.

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Временное ограничение в Азовском районе было связано с задымлением и плохой видимостью из-за ландшафтного пожара. При смене направления ветра и достаточной видимости транспортные потоки возобновлялись.

По информации регионального управления МЧС России, в настоящее время в районе хутора Рогожкино горит сухостой. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении пожара задействовано 50 человек и 11 единиц техники.