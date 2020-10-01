Ростов-на-Дону, , 21:31 — REGNUM Ростов-на-Дону вечером 1 октября вновь накрыла пылевая буря. Горожане вынуждены закрывать окна в домах и квартирах, чтобы не дышать пылью, которую принёс восточный ветер.

«Марсианские хроники. День второй», — подписали фотоснимки затуманенного города подписчики паблика «Ростов Главный»

«Обстановка над Ростовом буквально перед заходом солнца: пылевая буря не отступает, весь город остаётся в дымке из песка и грязи», — отметил один из горожан.

«Пылевая буря в Ростове-на-Дону. Вот когда на самом деле пригодилась маска. Через пять минут режет глаза, через десять минут песок скрипит на зубах даже в маске», — описал ситуацию интернет-пользователь.

На дорогах областного центра вновь ухудшилась видимость. Об этом сообщают автомобилисты в социальных сетях. Однако вводить ограничения движения в городе-миллионнике не требуется.

ИА REGNUM напоминает, что с 30 сентября в Ростовской области бушует ураганный ветер. В результате разгула стихии обнажилось дно реки Дон, произошло рекордное число природных пожаров.

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