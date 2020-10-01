Каменский район, Ростовская область, , 20:40 — REGNUM В Каменском районе Ростовской области из-за угрозы распространения огня эвакуированы жители хутора Муравлёв. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября.

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Известно, что причиной возгораний в населённом пункте стал ландшафтный пожар. Огонь перекинулся на жилые дома на хуторе, где проживают 93 человека. Люди эвакуированы.

Борьбу с огнём ведут почти 100 человек и 30 единиц техники. Спасатели пытаются защитить строения от пожара.