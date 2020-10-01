Новошахтинск, Ростовская область, , 18:58 — REGNUM В Ростовской области в отношении четверых подростков возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетние подозреваются в краже у пенсионера. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 1 октября.

Как полагают следователи, в июле 2020 года двое подростков проникли в дом 83-летнего жителя Новошахтинска. Они похитили деньги и золотую цепочку. Общая сумма украденного превысила 9,5 тыс. рублей. Двое малолетних подельников во время кражи отвлекали внимание пожилого хозяина дома.

Четверо подростков стали фигурантами уголовного дела при п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Двое подозреваемых достигли возраста уголовной ответственности. Следователи восстанавливают картину произошедшего.