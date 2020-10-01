Киев, , 17:13 — REGNUM Пожар на подконтрольной Украине территорииЛуганской Народной Республики перекинулся на контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» на линии соприкосновений. Об этом сообщили 1 октября в Госпогранслужбе Украины.

По информации ведомства, на КПП уже частично повреждены элементы инфраструктуры. На место прибыли пожарные, которыми совместно с пограничниками принимают меры для локализации возгорания. Отмечается, что борьба с огнём осложнена сильными порывами ветра.

Ранее в пресс-службе Станично-Луганской районной госадминистрации сообщили о закрытии КПП из-за детонации взрывных устройств, произошедшей в результате пожаров.

Между тем в Народной милиции ЛНР сегодня заявили, что пожары на подконтрольной Украине территории были спровоцированы боевиками ВСУ с целью скрыть незаконную вырубку леса.

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