Волгоград, , 17:09 — REGNUM Сухая растительность горит в районе посёлка Микоян Городищенского района Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 13:37 1 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

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Из-за сильного ветра и смены его направления огонь начал распространяться по балке, есть угроза СНТ «Родник» Царицынского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области.

Для тушения пожара направлен пожарный поезд со станции Максима Горького. Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются. К борьбе с пожаром привлечены более 60 человек.

Как сообщало ИА, почти 300 га охватили ландшафтные пожары в соседней Воронежской области, огонь тушат с воздуха, в регионе введён режим ЧС.