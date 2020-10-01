Цимлянский район, Ростовская область, , 17:02 — REGNUM В Ростовской области к тушению лесного пожара в Цимлянском районе привлекли самолёт Ил-76 МЧС России. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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«В связи с улучшением погодных условий в Цимлянском районе, где продолжает действовать лесной пожар на площади 308 га, подключилась к тушению авиация МЧС России. Самолётом Ил-76 совершён сброс воды», — уточнили в ведомстве.

Борьбу с огнём ведут 174 человека и 39 единиц техники. Спасателям помогают коллеги из Краснодарского и Ставропольского краёв, а также Донского спасцентра. В настоящее время ситуация держится на контроле.

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